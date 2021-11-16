Maddi zorluklar çeken Harika Avcı emekli olmaktan utandı
Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından olan ve şarkılarıyla da bir döneme damgasını vuran Harika Avcı’nın maddi zorluklar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen ve bir iş insanın yardımıyla geçinen Avcı’nın emekli olmayı reddettiği öğrenildi.
Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran 61 yaşındaki Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.
Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medya da yer almıştı.
EMEKLİ OLMAKTAN UTANDI
Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği iddia edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? 2021 açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Müslüme Yağal kimdir? Müge Anlı’da Müslüme bulundu mu? Müslüme bebek son durum nedir?
- Son duyurular: GSB mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Güvenlik ve temizlikçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Şeker fiyatları ne kadar oldu? 1-2-3-5 kg toz şeker ne kadar? Marketlerde şeker fiyatı kaç TL?
- Milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda?
- 16 Kasım evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?
- 16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
- LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?
- İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...
- Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 16 Kasım SED yardımı neden yatmadı, açıklama geldi mi?
- CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? CZN Burak öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Ablası son noktayı koydu...
- Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...