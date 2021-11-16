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Maddi zorluklar çeken Harika Avcı emekli olmaktan utandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Maddi zorluklar çeken Harika Avcı emekli olmaktan utandı

Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından olan ve şarkılarıyla da bir döneme damgasını vuran Harika Avcı’nın maddi zorluklar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen ve bir iş insanın yardımıyla geçinen Avcı’nın emekli olmayı reddettiği öğrenildi.

Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran 61 yaşındaki Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.


Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medya da yer almıştı.

EMEKLİ OLMAKTAN UTANDI

Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği iddia edildi.

Harika Avcı kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacaktı.

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