İlkay Gündoğan sevgilisi Sara Arfaoui için kesenin ağzını açtı
Futbolcu İlkay Gündoğan İtalyan nişanlısı Sara Arfaoui için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz ay İstanbul’un altını üstüne getirip Türk lezzetlerine bayılan ünlü model, bu kez 10 bin TL'lik hamam ve spa keyfi yaptı.
Nişanlısı İlkay Gündoğan olmadan tek başına Türkiye'ye gelen Sara Arfaoui, hamama gidip SPA keyfi yaptı.
İngıltere'nın Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın İtalyan nişanlısı tam bir Türk oldu. Bulduğu her fırsatta soluğu ülkemizde alan Sara Arfaoui, geçtiğimiz ay geldiği İstanbul'da şehir turu yapmıştı.
Bütün lezzetlerimize hayran kalan ve Türkçe konuşmaya başlayan İtalyan güzel, bu kez hayran kaldığı Boğaz'a karşı bir otelde konakladı. Günlüğü 10 bin TL'lik Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da konaklayan Sara Arfaoui, önce hamama girdi sonra SPA yaptırdı. Bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel modele, "Yenge hamama girdi" yorumları yapıldı.
KUAFÖRÜ BİLE VAR
Arfaoui, kuaförünü de İstanbul'da buldu. Ünlü model, İstanbul'a her geldiğinde soluğu aldığı kuaföründe yine bakımlarını yaptırdı. İstanbul'un eşsiz güzelliğine hayran kaldığını her fırsatta dile getiren ünlü model yaptığı paylaşımlarla "İstanbul'lu gelin" dedirtti.
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