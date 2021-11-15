CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? CZN Burak öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Ablası son noktayı koydu...
CZN Burak kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken CZN Burak'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hastanede küçük bir operasyon geçirdiği bilinen isimin hayranları öldü iddiaları sonrasında ayağa kalktı. CZN Burak'ın ablası tarafından yapılan paylaşım ise iddiaları çürüttü. İşte, CZN Burak'ın sağlık durumu...
CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerçek ismi Burak Özdemir olan, sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni, sevenlerini korkuttu. Ablası konu hakkında iddialara son noktayı koydu. İşte, CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
Ünlü şef ve restoran zincirini sahibi 27 yaşındaki CZN Burak takipçilerini tedirgin etti. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla viral olan, devasa yemekler yapan, Dubai'deki restoranlarında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Burak Özdemir ameliyat oldu.
INSTAGRAM'DAN DUYURDU
29,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hastane odasından bir paylaşım yapan Özdemir, ameliyat olduğunu açıklayarak, ''Ufak bir ameliyat geçirdim. Birbirinden güzel iyi dilekleriniz için Allah razı olsun çok teşekkür ederim.'' notunu ekledi.
ABLASI DA PAYLAŞTI
Henüz neden operasyon geçirdiği bilinmeyen ve sağlık durumu merak konusu olan CZN Burak'ın ablası ise, kardeşinin ikinci bir operasyon geçirdiğini belirterek Instagram hesabından kendisine çok sayıda mesaj ve geçmiş olsun dileklerinin gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:
''Burak çok iyi. Ufak bir operasyon daha geçirdi. Mesajlarınıza henüz cevap veremiyor ama bütün bunların hepsini ona iletmeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor. Ben ablası''
İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat olan Özdemir'in bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacağı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
CZN BURAK KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994 tarihindeİ stanbul'da doğdu. Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni.
Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.
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