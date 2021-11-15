Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar? “Allah belamı versin” diye isyan etmişti!

SERDAR ORTAÇ BORCU NE KADAR?

Şarkıcı, "Ne zaman emekli olacaksınız?" sorusuna, "Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım çünkü çok borcum var" cevabını verdi. Ardından da toplam borcunu açıkladı.

51 yaşındaki Serdar Ortaç, "10 milyon TL bankaya kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var" ifadelerini kullandı.