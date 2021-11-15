Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar? “Allah belamı versin” diye isyan etmişti!
Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar? Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, kumar borçları nedeniyle “Allah belamı versin” diyerek isyan etmişti. “Çalışmak zorundayım çok borcum var” diyen Ortaç’ın sözleri sevenlerini üzmüştü! 51 yaşındaki Serdar Ortaç milyonlarca lira borcu olduğunu açıklamıştı. Peki; Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar?
Bir süredir yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelen ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Kumar ve bahis borçları nedeniyle zor günler geçiren Ortaç, "Allah belamı versin" sözleriyle kendisine olan kızgınlığını dile getirmişti. Sosyal medyada ise Serdar Ortaç hakkında birçok iddia ortaya çıkmaya başladı. Peki; Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar?
SERDAR ORTAÇ NE DEDİ?
Önceki gün Maslak'taki bir mekanda meslektaşı İzel'in ardından sahne alan Serdar Ortaç, konser öncesinde yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Estetiği hiç sevmediğini söyleyen Ortaç, "Artık estetiksiz kadın kalmadı, hepsi dudaklarını ördek dudağı gibi yaptı. Bu kim olursa olsun, ister akrabalarım olsun ister arkadaşlarım. Allah'ın verdiği bir yüze zarar vermek doğru değil" dedi.
"ALLAH BELAMI VERSİN"
Ortaç, son zamanlarda bahis sitelerinde kumar oynadığına dair çıkan haberlere ise "Evet geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım, artık parayı tutmaya çalışıyorum" dedi.
SERDAR ORTAÇ BORCU NE KADAR?
Şarkıcı, "Ne zaman emekli olacaksınız?" sorusuna, "Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım çünkü çok borcum var" cevabını verdi. Ardından da toplam borcunu açıkladı.
51 yaşındaki Serdar Ortaç, "10 milyon TL bankaya kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var" ifadelerini kullandı.
2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.
SERDAR ORTAÇ ÖLDÜ MÜ?
Ünlü sanatçının öldüğü yönünde sosyal medyada spekülasyonlar yapılsa da böyle bir konunun gerçekliği bulunmuyor.
Daha önce de benzer paylaşımlar yapılmış ve konuyla ilgili Serdar Ortaç'tan açıklama gelmişti. "Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti" haberleri kısa sürede gündem olurken Serdar Ortaç kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yanlış haberdir" notunu düştü.
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- Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar? “Allah belamı versin” diye isyan etmişti!
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