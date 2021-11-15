Aysun Kayacı’dan büyük vefasızlık! Babasının cenazesine katılmadı

"KIZINI SEVDİĞİNİ VE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLERDİ"

Selahattin Kayacı'nın komşusu Hülya Öztürk, "Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum."