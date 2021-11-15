Aysun Kayacı’dan büyük vefasızlık! Babasının cenazesine katılmadı
Eski model ve sunucu Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı’dan kötü haber geldi. Bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Kayacı, Üsküdar Küplüce Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Ancak Aysun Kayacı'nın, babasının cenazesine katılmadığı görüldü.
Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Aysun Kayacı'nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.
"KIZINI SEVDİĞİNİ VE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLERDİ"
Selahattin Kayacı'nın komşusu Hülya Öztürk, "Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum."
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