Cahit Volkan Kantarcı kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Cahit Volkan Kantarcı gerçekte kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Türkiye'nin adaya gönderdiği Türk Emniyet mensubu Cahit Volkan Kantarcı gerçek kimliği en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Cahit Volkan Kantarcı takma adıyla adaya giderek Türkiye'ye rapor vermesi bekleniyor. Kantarcı kimliğinin açığa çıkmaması için sıradan bir müfettiş olarak kendini tanıtıyor.

Kantarcı'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu oldu.