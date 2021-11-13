Cahit Volkan Kantarcı kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Cahit Volkan Kantarcı gerçekte kimdir?
Cahit Volkan Kantarcı kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Türkiye'nin adaya gönderdiği Türk Emniyet mensubu Cahit Volkan Kantarcı gerçek kimliği en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte,
Cahit Volkan Kantarcı kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Cahit Volkan Kantarcı gerçekte kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Türkiye'nin adaya gönderdiği Türk Emniyet mensubu Cahit Volkan Kantarcı gerçek kimliği en çok merak edilen konulardan biri oldu.
Cahit Volkan Kantarcı takma adıyla adaya giderek Türkiye'ye rapor vermesi bekleniyor. Kantarcı kimliğinin açığa çıkmaması için sıradan bir müfettiş olarak kendini tanıtıyor.
Kantarcı'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu oldu.
BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU NE?
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİM?
Ahmet Kural: KEMAL
Pelin Karahan: İNCİ
Serkan Çayoğlu: ANKARALI
Gülper Özdemir :AYŞE
Ahmet Somers: SALAHİ
Sümeyra Koç: SANDY
Hakan Güner: DR. FAZIL KÜÇÜK
Nebil Sayın: GRİVAS
Tayanç Ayaydın: SAMSON
Devrim Saltoğlu: RAUF DENKTAŞ
Hasan Küçükçetin: DERVİŞ
Deniz Baytaş: SITKİYE
Miray Akay: PEMBE
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