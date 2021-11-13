Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?

Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştıkları, ekran macerasına başladığında cuma günleri yayınlanan ancak geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giderek salıya çekilen Yalancı dizisiyle ilgili, hayranlarını üzecek bir karar alındığı iddia edildi. İşte, Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Yalancı 10. bölümde final yapacağı iddia edildi.