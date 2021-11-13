Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
Yalancı dizisi final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yalancı dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştığı Yalancı dizisi bir türlü istenen reytingleri yakalayamadı. Dizinin 10. bölümde final yapacağı iddia edildi. İşte, Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştıkları, ekran macerasına başladığında cuma günleri yayınlanan ancak geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giderek salıya çekilen Yalancı dizisiyle ilgili, hayranlarını üzecek bir karar alındığı iddia edildi. İşte, Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Yalancı 10. bölümde final yapacağı iddia edildi.
İddiaya göre, Show TV'nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı ekrana veda ediyor.
Süreç Film'in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.
Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.
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- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
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