1998’de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye’yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı? Şampiyonlar Ligi ne zaman kuruldu?

1998'de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye'yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki 1998'de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye'yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı?

SORU: 1998'de Türkiye Kupası'nı kazanan takım hangi turnuvaya katılıyordu? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu...

A- UEFA Şampiyonlar Ligi

B- UEFA Kupa Galipleri Kupası

C- UEFA Intertoto Kupası

D- UEFA Kupası

Doğru Cevap: UEFA Kupa Galipleri Kupası