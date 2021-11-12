Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

SORU: Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

A: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.

B:Filler tepişir, arada çimler ezilir.

C:Develer tepişir, arada pireler ezilir.

D: Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir.

CEVAP: A