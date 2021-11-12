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Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009’daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

SORU: Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?

A: Uzayda

B: Dağ zirvesi

C: Su altında

D: Volkan bacasında

CEVAP: C

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