"Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, "Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

SORU: "Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

A: Halat çekme yarışı

B: Çuval yarışı

C: Yoğurt içinde altın bulma

D: Yumurta taşıma yarışması

CEVAP: A