Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
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Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?
Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?
SORU: Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?
A- İnkar eden
B- Taç sahibi
C- Yalnız yaşayan
D- Kürkü olan
CEVAP: B