Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?

SORU: Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?

A- İnkar eden

B- Taç sahibi

C- Yalnız yaşayan

D- Kürkü olan

CEVAP: B