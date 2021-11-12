Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci kim?

SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

Savaş Zafer 21 Ocak 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk Sineması'nın sayısız filminde rol alan usta sanatçı Perihan Savaş ve babası Yeşilçam Sineması ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden merhum Yılmaz Zafer'dir.

Savaş Zafer dünyaya geldikten bir yıl sonra babası merhum Yılmaz Zafer'i kalp krizi ve takip eden beyin kanaması sonucunda kaybetti. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Savaş Zafer liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde tamamladı. Annesi ve babası oyuncu olmasına karşın Savaş Zafer iş hayatında işletmeci ve girişimci olmayı seçerek oyunculuk mesleğini icra etmedi.