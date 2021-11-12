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Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci kim?

Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci kimdir? Ünlü sanatçı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci’nin kim olduğu magazin dünyasında merak edilmeye başlandı. Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye evlenme teklif etti. Peki; Melis Ketenci kimdir? İşte yanıtı!

Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer'in sevgilisi Melis Ketenci kimdir? Kariyerini Gastronomi alanında sürdüren usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı ve Melis Ketenci'ye evlenme teklifinde bulundu. Peki; Melis Ketenci kimdir? İşte detaylar!

MELİS KETENCİ KİMDİR?

Perihan Savaş'ın 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer (26) evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci'ye yüzüğü taktı. Kar küresi şeklinde bir fanus içinde evlenme teklif eden Savaş Zafer'in bu anlarını paylaşan Perihan Savaş paylaştı.

Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım" diyerek duyurdu.

Melis Ketenci bir dijital içerik üreticisi olarak tanınıyor.

SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

Savaş Zafer 21 Ocak 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk Sineması'nın sayısız filminde rol alan usta sanatçı Perihan Savaş ve babası Yeşilçam Sineması ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden merhum Yılmaz Zafer'dir.

Savaş Zafer dünyaya geldikten bir yıl sonra babası merhum Yılmaz Zafer'i kalp krizi ve takip eden beyin kanaması sonucunda kaybetti. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Savaş Zafer liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde tamamladı. Annesi ve babası oyuncu olmasına karşın Savaş Zafer iş hayatında işletmeci ve girişimci olmayı seçerek oyunculuk mesleğini icra etmedi.

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