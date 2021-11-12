Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın konuğu Buket Dereoğlu nereli?
Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? 90'lı yılların efsane dizisi Bizimkiler'deki 'Demet' karakteriyle hafızalara kazınan Buket Dereoğlu, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu oldu. Programda samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın konuğu Buket Dereoğlu nereli? İşte Buket Dereoğlu hakkında merak edilenler...
Buket Dereoğlu kimdir? Birçok popüler dizide rol alan Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu oyuncu Buket Dereoğlu, yaptığı samimi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin ardından Buket Dereoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın konuğu Buket Dereoğlu nereli? İşte haberin detayları...
BUKET DEREOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İzmir kökenli olan Selin Buket Dereoğlu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası o 3 yaşındayken boşanmıştır. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.
1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol almıştır. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol almıştır. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol almıştır. Sevilen oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide rol almıştır.
Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, evlilikleri 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini 2004 yılında oyuncu Özgür Özgülgün ile yaptı, bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Buket Dereoğlu'nun bu evliliğide 2009 yılında bitti.
Buket Dereoğlu, ünlü sanatçı Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır. Buket Dereoğlu 6 yaşında iken annesi İdil hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır.
FİLM VE DİZİLERİ
2015 - Sen Benimsin (Nevin) (TV Dizisi)
2014 - Yasak (Münevver Hanım (Nazım Bey'in Komşusu)) (TV Dizisi)
2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Moderatör) (Sinema Filmi)
2012 - Eve düşen yıldırım (Pınar) (TV Dizisi)
2012 - SüperTürk (Alev)(Sinema Filmi)
2011 - Sudan Sebepler (Sedef)(TV Dizisi)
2011 - Müziklerin Efendisi(TV Dizisi)
2011 - Artı 18 (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)
2009 - Çılgın Kanal (Deniz) (TV Dizisi)
2009 - 2011 - Papatyam (Yasemin)(TV Dizisi)
2008 - Pulsar (Nermin Bilgiç) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Saliha)(TV Dizisi)
2007 - Gemilerde Talim Var(TV Dizisi)
2006 - Arka Sokaklar (Selin)(TV Dizisi)
2006 - Avrupa Yakası 3. Sezon (konuk oyuncu) (TV Dizisi)
2004 - Cennet Mahallesi (Saliha)(TV Dizisi)
2004 - Dayı (TV Dizisi)
2004 - En İyi Arkadaşım (Sıfırcı)(TV Dizisi)
2003 - Ömerçip (Kötü Teyze Jale)(Sinema Filmi)
2002 - Sırlar Dünyası(TV Dizisi)
2001 - Tuzu Kurular(TV Dizisi)
2000 - Yaseminnamecik(TV Dizisi)
2000 - Yarı Şaka Yarı Ciddi(TV Dizisi)
1996 - Ağustos Böceklerini Unutma (TV Filmi)
1996 - Tatlı Kaçıklar (Aysu)(TV Dizisi)
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