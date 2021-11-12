Buket Dereoğlu kimdir? Birçok popüler dizide rol alan Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu oyuncu Buket Dereoğlu, yaptığı samimi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin ardından Buket Dereoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın konuğu Buket Dereoğlu nereli? İşte haberin detayları...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İzmir kökenli olan Selin Buket Dereoğlu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası o 3 yaşındayken boşanmıştır. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.