Hakan Ural son durum nedir? ’Hakan Ural öldü mü?’ iddialarına yanıt geldi! Hakan Ural son sağlık durumu nasıl?

Hakan Ural öldü mü? iddialarına son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Nur Tuğba Namlı, sunucu Hakan Ural'ın son sağlık durumunu açıklamıştı. Kovid-19 tedavisi gören Hakan Ural ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara son noktayı koydu. Peki, Hakan Ural son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural son durum nedir? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

HAKAN URAL SON SAĞLIK DURUMU

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü için ekranlara çıkamıyordu. Tedavi gören Hakan Ural'dan iyi haber geldi. Ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda taburcu edildiğini açıkladıı. Ural, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar an itibarı ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."