2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

SORU: 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

A- Sosyal medyada iddiaya girdiği

B- Dişçi randevusundan kaçtığı

C- Matematikten düşük not aldığı

D- Yeni doğan kardeşini istemediği

CEVAP: B