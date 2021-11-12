2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
SORU: 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
A- Sosyal medyada iddiaya girdiği
B- Dişçi randevusundan kaçtığı
C- Matematikten düşük not aldığı
D- Yeni doğan kardeşini istemediği
CEVAP: B