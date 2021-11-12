Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu kim birinci? Gelinim Mutfakta kim gitti?

Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Kasım! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bu hafta kim gitti? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün büyük beğeni kazanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Programda bu hafta en çok puanı alacak yarışmacı altın bileziklerin sahibi olacak. Peki; 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?