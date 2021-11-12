Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu kim birinci? Gelinim Mutfakta kim gitti?
MAGAZİN ahaber.com.tr
12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu kim birinci? Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta programında, en yüksek puanı alan bir kişi altın bileziklerin sahibi oluyor. En az puan alan bir kişi ise yarışmaya veda ediyor. Peki; 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim?
Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Kasım! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta bu hafta kim gitti? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün büyük beğeni kazanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Programda bu hafta en çok puanı alacak yarışmacı altın bileziklerin sahibi olacak. Peki; 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Yaren" oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ise "Eda" oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM 2021 CUMA PUAN DURUMU
Aslıhan: 13
Yaren: 19
Yeşim: 10
Eda:14
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