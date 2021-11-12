12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...

12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
ABONE OL
12 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...

12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı merak ediliyor. Cuma akşamları final bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkan yarışmada, hafta boyunca yapılan oylamalar sonrasında en fazla oyu alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...

12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı merak ediliyor. En fazla oyu alan isimin haftanın birincisi ve büyük ödülü kazanacağı akşamda açıklamayı Zuhal Topal yapacak. İşte, 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

12 KASIM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

5. olan yarışmacı : Dilara

4. olan yarışmacı : Aylin - 22 puan

3. olan yarışmacı : Sara - 23 puan

1. ve 2. olan yarışmacı : Tanju - Berkay (24 puan)

İŞTE KAZANAN İSİMLER...

Bu haftanın 2 birincisi oldu. Tanju ve Berkay aynı puanı aldılar ve böylelikle 2 kazanan olmuş oldu. Tanju ve Berkay 24'er puanla haftanın birincileri oldu. 15 bin TL'yi 2 yarışmacı kazanmış oldu. Bu haftanın kazananları Berkay ve Tanju oldu. Kazanan isimleri Zuhal Topal duyurdu.

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Cansu Hanım, Aysel Hanım, Turgay Bey, Emrah Bey ve Elvan Hanım'ın yarıştığı 1-5 Kasım haftasında 15 bin TL'yi kazanan isim toplamda 29 puan aldı. Haftanın birincisi ise Emrah Bey oldu.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA