12 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...

İŞTE KAZANAN İSİMLER...

Bu haftanın 2 birincisi oldu. Tanju ve Berkay aynı puanı aldılar ve böylelikle 2 kazanan olmuş oldu. Tanju ve Berkay 24'er puanla haftanın birincileri oldu. 15 bin TL'yi 2 yarışmacı kazanmış oldu. Bu haftanın kazananları Berkay ve Tanju oldu. Kazanan isimleri Zuhal Topal duyurdu.