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Demet Akalın hamile mi, cinsiyeti belli mi? Demet Akalın kaç aylık hamile?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Demet Akalın hamile mi, cinsiyeti belli mi? Demet Akalın kaç aylık hamile?

Demet Akalın hamile mi, cinsiyeti belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yayılan iddialar sonrasında hayranları ünlü isim için "hamile mi" sorusunun yanıtı merak ediyor. Demet Akalın tarafından gelecek açıklamalar merakla bekliyor. İşte, Demet Akalın hamile mi, cinsiyeti belli mi? Demet Akalın kaç aylık hamile?

Demet Akalın hamile mi, cinsiyeti belli mi? Demet Akalın kaç aylık hamile? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Demet Akalın'ın hamile olduğu yönündeki iddialar sosyal medya gündemine geldi. Sevilen isimin konu hakkında yapacağı açıklamalar bekleniyor. Hayranları şimdiden, "Hira'ya kardeş mi geliyor?" sorusunu sormaya başladı. İşte, Demet Akalın hamile mi, cinsiyeti belli mi? Demet Akalın kaç aylık hamile?

DEMET AKALIN HAMİLE Mİ, CİNSİYETİ BELLİ Mİ?

Konu hakkında sosyal medyada iddialar gündeme geldi. Demet Akalın tarafından konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'de tamamladı. Ardından Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. Annesinin teşvik etmesi üzerine bir mankenlik kursuna yazıldı. Bu dönemde bazı dizi ve filmlerde rol aldı.

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Mankenlik kursuna devam ederken oyunculuk yapmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1992'de 'Günlerden Pazar' isimli dizide yaşadı. Daha sonra birkaç filmde daha oyunculuk performansı sergileyen Akalın 1998'de de Sibel isimli dizide boy gösterdi.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Demet Akalın'ın rol aldığı diziler ve filmler şöyle:

* 1992 - Günlerden Pazar (Film)
* 1994 - Sensiz Olmaz (Film)
* 1994 - Tele Anahtar (Film)
* 1998 - Sibel (Dizi)
* 2006 - En İyi Arkadaşım (Dizi)
* 2016 - Osman Pazarlama (Film)

MÜZİK KARİYERİ

Demet Akalın, mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam ederken bir yandan da kendini müzik anlamında geliştirmeye başladı. Bu dönemde bir gazinoda sahne aldı. Buradaki performansı beğeni toplayan Akalın ilk kez 1996'da 'Sebebim' isimli albümünü çıkardı.

Albümleri:

* 1996 - Sebebim
* 2003 - Unuttum
* 2004 - Banane
* 2006 - Kusursuz 19
* 20008 - Dans Et
* 2010 - Zirve
* 2012 - Giderli 16
* 2014 - Rekor
* 2015 - Pırlanta
* 2016 - Rakipsiz
* 2019 - Ateş

DEMET AKALIN PROGRAMLARI

Demet Akalın'ın sunuculuk yaptığı programlar şöyle:

* 2007 - Daha Ne Olsun
* 2010 - Evlilik Hayatı
* 2020-2021 - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
* 2021 - Gelinim Mutfakta

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