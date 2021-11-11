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Yunus Güner neden öldü? Oyuncu Yunus Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? Yunus Güner'in hayat hikayesi

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Yunus Güner neden öldü? Oyuncu Yunus Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? Yunus Güner’in hayat hikayesi

Yunus Güner neden öldü? “Dudaktan Kalbe” dizisinde ‘Namık’ karakteri ile izleyicinin gönlünü kazanan Yunus Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. İnternet üzerinde Yunus Güner'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Yunus Güner neden öldü? Oyuncu Yunus Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte Yunus Güner'in hayat hikayesi...

Yunus Güner kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti. Dudaktan Kalbe adlı dizide 'Namık' karakterine hayat veren ve bu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Yunus Güner'in ölüm haberini yakın arkadaşı Süha Uygur duyurdu. Yunus Güner'in ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Yunus Güner neden öldü? Oyuncu Yunus Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte Yunus Güner ile ilgili merak edilenler...

YUNUS GÜNER NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Yunus Güner'in Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Güner 49 yaşındaydı...

YUNUS GÜNER KİMDİR?

Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 'Dudaktan Kalbe' dizisindeki 'Namık' karakteri ile hafızalara kazınan Yunus Güner 11 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve Öfkeli, Gulyabani, Mavi Pansiyon, Dudaktan Kalbe, Duvar ve Bütün Çocuklarım adlı projelerde yer almıştı.

Güner, 2015 yılında verdiği bir söyleşide kendini şöyle anlatmıştı:

"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."

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