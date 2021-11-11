Yunus Güner neden öldü? Oyuncu Yunus Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? Yunus Güner’in hayat hikayesi

"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."

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