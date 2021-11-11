Deniz Akkaya’dan mahkemede olay ifade: ‘İnşallah ölürler’ dedi...

'İNŞALLAH ÖLÜRLER' DEDİ

Deniz Akkaya tanık ifadesinde, "Özgür ile 15 yıllık dostluğumuz var. Yemek yerken Nurseli aradı telefonu hoparlöre aldı. O tarihte menajerliğini yapıyordu. Yine başlayan dizinin yapım şirketiyle aralarında sorun vardı. Nurseli hanım Özgür'ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için 'İnşallah bir an önce ölürler' dedi. Ben defalarca bu konuyu Nurseli hanımın yanında açtım ve inkar etmedi. Özgür, iş hayatında sıkıntılar yaşıyordu. Nurseli hanımın Özgür'ün ailesi hakkında söylediklerinde kısa bir süre sonra annesi, teyzesi ve anneannesi vefat etti. Bu olayların akabinde televizyon programında Nurseli hanımdan bahsederken 'görsem ümüğünü sıkmak isterim' sözünü sarfetmişti. Normalde böyle tepkilerde bulunacak bir insan değildir.' diyerek ifadesini sonlandırdı.