Deniz Akkaya’dan mahkemede olay ifade: ‘İnşallah ölürler’ dedi...
Deniz Akkaya, Nurseli İdiz ve menajer Özgür Aras davasında tanık olarak ifade verdi. Aras, kendisine bir televizyon programında hakaret ettiğini belirttiği İdiz hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi. Deniz Akkaya, Nurseli İdiz’in Özgür Aras’ın ailesi için ‘İnşallah ölürler’ dediğini iddia etti
Dava dilekçesinde Özgür Aras'ın, hakkında söylenen kötü sözler sebebiyle kişiliğinin zarar gördüğü belirtildi. Dilekçede yer alan diğer ifadeler şu şekilde, 'Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz' dedi.
DENİZ AKKAYA TANIK OLDU
Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını belirti ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu söyleyerek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.
'İNŞALLAH ÖLÜRLER' DEDİ
Deniz Akkaya tanık ifadesinde, "Özgür ile 15 yıllık dostluğumuz var. Yemek yerken Nurseli aradı telefonu hoparlöre aldı. O tarihte menajerliğini yapıyordu. Yine başlayan dizinin yapım şirketiyle aralarında sorun vardı. Nurseli hanım Özgür'ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için 'İnşallah bir an önce ölürler' dedi. Ben defalarca bu konuyu Nurseli hanımın yanında açtım ve inkar etmedi. Özgür, iş hayatında sıkıntılar yaşıyordu. Nurseli hanımın Özgür'ün ailesi hakkında söylediklerinde kısa bir süre sonra annesi, teyzesi ve anneannesi vefat etti. Bu olayların akabinde televizyon programında Nurseli hanımdan bahsederken 'görsem ümüğünü sıkmak isterim' sözünü sarfetmişti. Normalde böyle tepkilerde bulunacak bir insan değildir.' diyerek ifadesini sonlandırdı.
ERTELENDİ
Dava açan Özgür Aras, ''Nurseli hanım çekmiş olduğu dizinin yapın şirketiyle sıkıntılar yaşıyordu. Bu konuyla alakalı telefonda görüşürken annemin teyzemin ve anneannemin bir an önce ölmesini söyledi. Bu olaya çok kırılmıştım ve televizyon programında iddia edilen sözleri söyledim. Programa bağlanarak kişisel haklarına saldıracak şekilde hakaret etti.'' dedi. Mahkeme, tanık beyanlarına karşı savunma hazırlanması üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta?
- GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy (Definitive Edition) fiyatı ne kadar olacak?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak?
- Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!
- Açık lise sınavları online mı olacak? 2021 AÖL 1. dönem sınavı nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- ALES sınav giriş yerleri sorgulama! 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM takvimi
- Benzinli ve dizel araç sahipleri dikkat! Türkiye dahil 33 ülkede trafiğe çıkmak yasaklanıyor! Son tarih açıklandı…
- EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon başlayacak mı? Final mi yaptı?
- AÖL'den mezun olmayı bekleyenler dikkat! Açık lisede mezuniyet için o şart kaldırıldı! AÖL'den nasıl mezun olunur?
- Kameradan kredi başvurusu! 5.000 TL faizsiz masrafsız kredi fırsatı! Taksitler 416,67 liradan başlıyor!
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Squid Game 2. sezon çıkacak mı?
- Beşiktaş'tan hazırlık maçında net galibiyet