Sosyetede büyük kavga! Boşanma aşamasındaki Kemal Gülman ile Feryal Gülman birbirine girdi

89 yaşındaki Gülman, iki yıldır aşk yaşadığı kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile tatil için Fransa'ya gitti. Sevgililer, Nice uçağıyla İstanbul'a dönerken büyük bir sürprizle karşılaştı. Kemal Gülman'la aynı uçakla dönen yolcular arasında hala resmi eşi olan Feryal Gülman da vardı. Oldukça gergin bir uçuş gerçekleştiren iş adamı, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Size o haber verdi. Ne soracaksanız gidin ona sorun. Bu kadın belasını arıyor!" dedi.