Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Gülman eşi Feryal Gülman kimdir?
Kemal Gülman kimdir? Ünlü iş insanı Kemal Gülman ve eşi Feryal Gülman arasında yaşanan kavga magazin gündemine yansıdı. Kemal Gülman uzun süredir Feryal Gülman’dan boşanmaya çalışıyordu. Kendisinden 58 yaş küçük olan sevgilisiyle birlikte olan Kemal Gülman kimdir? Kemal Gülman kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar!
Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Gülman eşi Feryal Gülman kimdir? Ünlü magazin figürlerinden birisi olan Kemal Gülman uzun süredir eşi Feryal Gülman'dan boşanmaya çalışıyor. Kemal Gülman'ın yaklaşık 2 yıldır kendisinden 58 yaş küçük sevgilisiyle olduğu belirtiliyor. Peki; Kemal Gülman kimdir, kaç yaşına, ne iş yapıyor?
KEMAL GÜLMAN KİMDİR?
Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibidir. 1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman aynı zamanda Gülman Group'un CEO'sudur. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer almaktadır.
1952 yılında kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek projeler üretmeye başlamıştır. Gülman Group ayrıca lojistik ve depolama yatırımlarında da bulunmaktadır.
FERYAL GÜLMAN KİMDİR?
Aslında iş insanı olan Feryal Gülman 1964 Ankara doğumlu. Küçük bir yaşta babasını kaybeden Gülman İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu.
Arasında 32 yıl yaş farkı olan 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile boşanması ile gündeme gelen Feryal Gülman, Alarko ile başlayan iş hayatını Leyla Alaton ile kurduğu ortaklık ile gayrimenkul sektöründe sürdürmüştü.
Kemal Gülman'dan aldığı evlilik teklifini kabul ederek işini bırakan Feryal Gülman bir çocuk sahibi olduğu eşinden 7 yıldır şiddet gördüğünü belirtiyordu.
NE OLDU?
Feryal Gülman, teve2'de yayınlanan "Magazin Masası"na konuştu:
"Uçakta olduğundan haberim yoktu. Kendisini körükte gördüm. Ben 3A'da oturdum, Kemal Bey 3D'de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da arkasında oturdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hostese 'Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin' dedim. 'Koronadan dolayı değiştiremeyiz' dedi.
Feryal Gülman, kağıt üstünde halen evli olduklarından zina davası açabileceğini söyledi: "O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırma hakkım var. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. Dava açacak mıyım, bilmiyorum. Avukatımla henüz konuşmadım. Ama gazetecileri ben çağırsaydım öyle çıkmazdım, en azından bir ruj sürerdim."
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