Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Gülman eşi Feryal Gülman kimdir?

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Aslında iş insanı olan Feryal Gülman 1964 Ankara doğumlu. Küçük bir yaşta babasını kaybeden Gülman İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu.

Arasında 32 yıl yaş farkı olan 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile boşanması ile gündeme gelen Feryal Gülman, Alarko ile başlayan iş hayatını Leyla Alaton ile kurduğu ortaklık ile gayrimenkul sektöründe sürdürmüştü.

Kemal Gülman'dan aldığı evlilik teklifini kabul ederek işini bırakan Feryal Gülman bir çocuk sahibi olduğu eşinden 7 yıldır şiddet gördüğünü belirtiyordu.