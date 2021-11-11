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Bahar Korçan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Bahar Korçan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi?

Bahar Korçan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi? Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan gibi ünlü isimlerin moda tasarımcılığını yapan, kendisine ait bir mağazası da bulunan ünlü isim Bahar Korçan’dan kötü haber geldi. Korçan uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Bahar Korçan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi? Birçok ünlü ismi giydiren ünlü modacı Bahar Korçan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 5 yıl önce kanser teşhisi konulan Bahar Korçan'a yumurtalık kanseri teşhisi konmuştu.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992 yılında Naturel isimli koleksiyonuyla İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Lisedeki resim öğretmeni tarafından modaya yönlendirilen tasarımcı, yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı.

1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçilerek ödüllendirildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Türkiye'de ünlüler için tasarım yapmanın, tasarımcılar açısından önemli bir pazarlama ve iletişim faaliyeti olması konusunda öncülük yaptı.

Öykü ve şiir de yazan Korçan, koleksiyonlarını çoğu zaman bu yazıların üzerine kurguladığını belirtiyor. Yazdığı şiirleri eşliğinde TRT İstanbul Radyosu'nda sunduğu 2011 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

Bahar Korçan kırtasiye, sofra takımı ve seramik döşeme gibi farklı alanlarda da çalıştı.

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