Bahar Korçan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi?

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Türkiye'de ünlüler için tasarım yapmanın, tasarımcılar açısından önemli bir pazarlama ve iletişim faaliyeti olması konusunda öncülük yaptı.