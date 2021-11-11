Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın, karakolluk oldu. Birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayan Vargın, Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi. Tuğçe Vargın, Beste Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu.
Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.
"ONUN İÇİNDEN GEÇECEĞİM, KATLİAM YAPACAĞIM"
Bunun ardından Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen genç kadın, küplere bindi.
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