Oyuncu Sadi Celil Cengiz ile Hilal Yıldırım’ın 9 yıllık evliliği bitti! İlk açıklama geldi
9 yıl önce nikah masasına oturan Sadi Celil Cengiz ve Hilal Yıldırım tek celsede boşandı. Dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten Hilal Yıldırım, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.
2 ay önce Hilal Yıldırım tarafından açılan boşanma davası, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten Yıldırım, mahkemeye bir de 'anlaşmalı boşanma protokolü' sundu.
Hürriyet'in haberine göre; Mahkeme, çiftin boşanmasına hükmetti. Hazırlanan protokole göre; iki çocuğun velayeti "ortak velayet" olarak düzenlenecek, Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Oyuncu Sadi Celil Cengiz'den ilk açıklama geldi. Sadi Celil Cengiz: Bugün basında çıkan eşimden boşandığım yönündeki haberlerim ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim. Çocuklarımın annesi Hilal Yıldırım Cengiz ile 12 yıllık evliliğimiz süresince her türlü zorluğu birlikte göğüsleyerek bugünlere geldik.
Birbirimize karşı hep dost ve sevecen bir tavır içinde olduk. Ne var ki evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız bazı sıkıntılar ve hayatın getirdiği bazı olumsuzluklar karşısında daha fazla birbirimizi yıpratmadan ortak bir karar ile evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bu minvalde evliliğimizi 05.11.2021 tarihinde anlaşmalı olarak resmi yollarla da sonlandırmış bulunmaktayız.
Bundan sonraki süreçte Hilal ile olan ilişkimiz sağlam iki dost ve çocuklarını seven iki ebeveyn olarak devam edecektir. Son olarak bu süreçte bize her türlü desteği veren dostumuz ve avukatımız olan Nilgün İleri Özdemir'e de teşekkürlerimi ve sevgilerimi buradan iletmek istemekteyim.
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