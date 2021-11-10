Demet Şener estetik olmadığını iddia etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

"Estetik tamamen keyfi bir şeydir. Kaza geçirseniz, estetik kişisel kendine bağlı bir şeydir. Ancak sarı, çarpık dişlerle dolaşmanın da manası yok. Günümüzde küçük dokunuşları yapmayan yok gibi. Doktorlar 'Sizin resminizle gelenler de var' diyorlar ama benim burnum doğal o yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok." Bu sözlere sosyal medyadan tepki geldi: Bir 'Demet' attı yine...