10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Demet Şener estetik olmadığını iddia etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

Demet Şener estetik olmadığını iddia etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2021
ABONE OL
Demet Şener estetik olmadığını iddia etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

Ünlü model önceki akşam bir otelde yeni network sisteminin tanıtıldığı gecede sunuculuk yaptı. Tolga Arman'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Şener, estetikli olmadığını iddia edince sosyal medyadan tepki yağdı.

Ünlü model önceki akşam bir otelde Dr. Clinic'in yeni network sisteminin tanıtıldığı gecede sunuculuk yaptı.

Fit görünmek için sırları olmadığını ve tencere yemekleri ile beslendiğini söyleyen Şener, "Büyük sırlarım yok ama özlem duyduklarımı yiyorum" dedi.

Sunduğu sağlık programındaki doktorların bazı hastaların kendi fotoğraflarıyla gelerek 'Demet Şener burnu istiyoruz' şeklinde istekleri olduğunu anlatan Şener şunları söyledi:

"Estetik tamamen keyfi bir şeydir. Kaza geçirseniz, estetik kişisel kendine bağlı bir şeydir. Ancak sarı, çarpık dişlerle dolaşmanın da manası yok. Günümüzde küçük dokunuşları yapmayan yok gibi. Doktorlar 'Sizin resminizle gelenler de var' diyorlar ama benim burnum doğal o yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok." Bu sözlere sosyal medyadan tepki geldi: Bir 'Demet' attı yine...

AŞK HAYATIM HARİKA GİDİYOR

Şener daha önce gerçek aşk yaşadığını söylediği Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceği sorusu üzerine, evlenmeden de mutlu olunabileceğini ifade etti ve ekledi: Aşk hayatım harika.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA