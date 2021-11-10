Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerilim, komedi, drama, aksiyon, nostalji ve hayatta kalma gibi türlerin kombinasyonların bir arada yaşandığı Squid Game dizisi ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. İşte, Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?

SQUİD GAME 2. SEZON OLACAK MI?

Dizinin yönetmeni ve senaristi olan Hwang Dong-hyuk, çok merak edilen o sorunun cevabını resmen verdi. ABD'de bir etkinlikte konuşan yönetmen, dizinin yeni sezonuna çok fazla talep olduğunu ifade ederek, "Bize başka seçenek bırakmadınız" şeklinde konuştu.