Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Squid Game dizisi ilk sezonu ile 17 Eylül 2021 Cuma günü Netflix'te ilk kez yayınlanmıştı. Dokuz bölümden oluşan Squid Game 1. sezon sonrası izleyiciler tarafından şimdiden ikinci sezon merakı sardı. İşte, Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerilim, komedi, drama, aksiyon, nostalji ve hayatta kalma gibi türlerin kombinasyonların bir arada yaşandığı Squid Game dizisi ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. İşte, Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
SQUİD GAME 2. SEZON OLACAK MI?
Dizinin yönetmeni ve senaristi olan Hwang Dong-hyuk, çok merak edilen o sorunun cevabını resmen verdi. ABD'de bir etkinlikte konuşan yönetmen, dizinin yeni sezonuna çok fazla talep olduğunu ifade ederek, "Bize başka seçenek bırakmadınız" şeklinde konuştu.
DİZİNİN YÖNETMENİNDEN İKİNCİ SEZON SİNYALİ
Hwang Dong-hyuk AP ile yapmış olduğu röportajda, "İkinci bir sezonun olacağını söyleyebilirim." dedi.
Yeni sezonun yayın tarihine ilişkin bir şey söylemeyen Dong-hyuk yalnızca ana karakter Seong Gi-Hun'un geri döneceğinin sözünü verdi.
Dizinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk, Associated Press'e verdiği röportaj sırasında Squid Game'in izleyici tarafından çok fazla sevildiğini belirtirken bu sevginin 2. sezonun çekilmeme ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtti.
Hwang Dong-hyuk: "Squid Game 2. Sezon henüz kafamda şekillenme aşamasında."
Dizinin Los Angeles'ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, "Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" dedi. Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı. Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" sözleriyle onayladı.
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