Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Boşanma iddiaları sonrası ünlü çiftten ilk açıklama geldi
atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in boşanacakları iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan boşanma haberlerinin ardından ünlü çiftten ilk açıklama geldi. Peki, Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Burak Özçivit Fahriye Evcen boşanıyor mu? İşte haberin detayları...
Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? 2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in boşanacakları iddiaları ortaya atıldı. Önceki gün sosyal medyada boşandı-boşanacak haberlerinin yayılmasının ardından ünlü çiftten ilk açıklama geldi. 2019 yılında doğan oğulları Karan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiftin boşanıp boşanmayacakları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında ye aldı. Peki, Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Burak Özçivit Fahriye Evcen boşanıyor mu? İşte ayrıntılar...
BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN BOŞANDI MI?
Önceki gün sosyal medyada çıkan bir haberde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in boşanacağı iddia edildi. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddiaları yanıtsız bırakan ünlü çift, sessizliklerini bozarak boşanma iddialarını yalanladı.
"KALBİMİN İKİ YARISIYLA..."
Boşanma iddialarının ardından ünlü çift Instagramdan oğulları Karan ile kahvaltı yaparken aynı fotoğrafı paylaştı. Eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, "Kalbimin iki yarısıyla güne başladım. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı. Burak Özçivit de aynı paylaşımı yaparak "Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi.Herkese günaydın" notunu düştü.
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. 2001 yılında Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. 2003 Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra bir ajans ile çalışmaya başlamıştır.
2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Birçok markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.
Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü.
2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaştı. Dizide "Kemal Soydere" karakterine hayat verdi. Emmy ödülü almış, 110 ülkede yayınlanmış ve 50 dile çevrilmiş bu dizi, Burak Özçivit'i hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda oldukça popüler kıldı.
2016 yılında şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile Kardeşim Benim filminde rol aldı. 2017 yılında bir önceki filmi Kardeşim Benim 2'nin devam filmini yaptı.
2018 yılında Kerem Bürsin'le birlikte Can Feda filminde rol alarak "2018 Yılının En Beğenilen Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı.
Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş:Osman dizisinin ilk sezonu 20 Kasım 2019'da Türkiye'de büyük bir başarı ile gösterime girdi. Dizi, ünlü dizi Diriliş Ertuğrul'un kahramanı Ertuğrul'un Osmanlı hanedanının oğlu ve halefi Osman Gazi'nin hikayesini anlatıyor.
Özçivit, oyuncu Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. 13 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.
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