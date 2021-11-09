Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Boşanma iddiaları sonrası ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? 2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in boşanacakları iddiaları ortaya atıldı. Önceki gün sosyal medyada boşandı-boşanacak haberlerinin yayılmasının ardından ünlü çiftten ilk açıklama geldi. 2019 yılında doğan oğulları Karan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiftin boşanıp boşanmayacakları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında ye aldı. Peki, Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Burak Özçivit Fahriye Evcen boşanıyor mu? İşte ayrıntılar...

BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN BOŞANDI MI?

Önceki gün sosyal medyada çıkan bir haberde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in boşanacağı iddia edildi. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddiaları yanıtsız bırakan ünlü çift, sessizliklerini bozarak boşanma iddialarını yalanladı.