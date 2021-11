Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Boşanma iddiaları sonrası ünlü çiftten ilk açıklama geldi

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. 2001 yılında Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. 2003 Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra bir ajans ile çalışmaya başlamıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Birçok markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.