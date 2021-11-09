Jeff Bezos sevgilisi kimdir? Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kim? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir?
Jeff Bezos sevgilisi kimdir? Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kim? Dünyanın en zengin ikinci kişisi, milyarder Jeff Bezos’un sevgilisinin ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’ya hayranlıkla bakmasının yankıları sürüyor. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerin ardından Bezos’un yıldız oyuncuya yönelik mesajı dikkat çekti. Peki; Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir? Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kim? Jeff Bezos sevgilisi kimdir?
Ünlü milyarder Jeff Bezos ve Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio arasında ilgin gelişme! Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos, sevgilisi ve DiCaprio arasında geçen konuşmanın videosu kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Sevgilisinin ünlü oyuncuya hayran hayran bakmasının ardından, Jeff Bezos'tan da bir sosyal medya paylaşımı geldi.
JEFF BEZOS LEONARDO DICAPRIO OLAYI NEDİR?
Los Angeles'ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti. Kısa sohbet sırasında Sanchez'in DiCaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada viral oldu.
JEFF BEZOS SEVGİLİSİ KİMDİR?
Lauren Wendy Sánchez (19 Aralık 1969 doğumlu) Amerikalı bir haber sunucusu, eğlence muhabiri, medya kişiliği, oyuncu, yapımcı ve girişimcidir.
Sánchez'in eski NFL çizgi uç oyuncusu Tony Gonzalez ile olan ilişkisinden 2001 doğumlu Nikko isimli bir oğlu var. Sanchez, Ağustos 2005'te bir Hollywood ajansı ve William Morris Endeavor Entertainment'ın kurucu ortağı Patrick Whitesell ile evlendi. Whitesell'den bir 2006 doğumlu Evan isimli bir oğlu ve 2008 doğumlu Ella isimli bir kızı var.
Nisan 2019'da Sánchez ve Whitesell evliliği sona erdi. 2020 itibarıyla Sánchez, Bezos'un kız arkadaşı olarak tanımlanıyor.
Luaren Sanchez, 19 Aralık 1969 doğumlu televizyon kişiliğidir. 51 yaşındaki Lauren Sanchez çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve sunuculuk yapmasının yanı sıra bazı dizi ve filmlerde de oynamıştır. Oynadığı filmlerde genellikle sunucu ve muhabir olarak rol almıştır.
2005 yılında Endeavor'un kurucu ortaklarından biri olan ve aynı zamanda Hollywood acentacılık yapan Patrick Whitesell ile evlenmiş ve bu evlilikten Evan ve Ella isminde iki çocuğu dünyaya gelmiştir.
Amazon'un hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Jeff Bezos ile ilişkisi 2019 yılında başlamıştır.
6 Kasım 2021'de düzenlenen LACMA Art+Film Gala'sında Lauren Sanchez'in ünlü aktör Leonardo di Caprio ile samimi pozlar vermesi üzerine viral bir tweet atan ünlü iş adamı, bir fotoğraf paylaşarak "Leo, buraya gel, sana bir şey göstermek istiyorum…" ifadesini kullanmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
- EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu
- Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!