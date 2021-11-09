Jeff Bezos sevgilisi kimdir? Jeff Bezos sevgilisi Lauren Sanchez kim? Jeff Bezos Leonardo DiCaprio olayı nedir?

Luaren Sanchez, 19 Aralık 1969 doğumlu televizyon kişiliğidir. 51 yaşındaki Lauren Sanchez çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve sunuculuk yapmasının yanı sıra bazı dizi ve filmlerde de oynamıştır. Oynadığı filmlerde genellikle sunucu ve muhabir olarak rol almıştır.

2005 yılında Endeavor'un kurucu ortaklarından biri olan ve aynı zamanda Hollywood acentacılık yapan Patrick Whitesell ile evlenmiş ve bu evlilikten Evan ve Ella isminde iki çocuğu dünyaya gelmiştir.