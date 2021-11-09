Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ı yıkan ölüm

Bu zamana kadar rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.