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Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ı yıkan ölüm

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Ada Masalı’nın yıldızı Ayça Ayşin Turan’ı yıkan ölüm

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Dizi çekimleri nedeniyle İzmir’de olan güzel oyuncunun babası hayatını kaybetti.

Bu zamana kadar rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

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