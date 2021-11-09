EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı dizinin 7. sezonu iple çekiliyor. 2 hafta önce yayınlanması beklenen dizinin henüz ekranlara gelmemesi merak uyandırdı. İşte, EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...

EDHO YENİ SEZON OLACAK MI, VAR MI?

ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Diğer yandan kanal tarafından konu hakkında açıklama yapılmazken, detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.