Lerzan Mutlu kendisini öve öve bitiremedi! “Türkiye’nin en güzel kadınıyım”

Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Mutlu, Instagram hesabında düzenlediği soru cevap etkinliğine verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Lerzan Mutlu, takipçisinin sorduğu ''Türkiye'nin en güzel kadını olmak nasıl bir duygu?'' sorusuna, ''Mübalağa ediyorsunuz diyeceğim. Düşündüm, galiba haklısınız. Yakından daha güzelim.'' yanıtını verdi.

Bir takipçisinin ''Ne olur televizyon programı yapın Lerzan Hanım. Sizin gibi kimse yapamıyor'' yorumuna ise ''Biliyorum, merak etmeyin'' diyerek, ekranlara dönme konusunda yeşil ışık yaktı.