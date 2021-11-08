Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? 8-12 Kasım Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN KİMDİR?

Gündüz Kuşağının en eğlenceli programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın sunucusu bu hafta Nursel Ergin oldu. Kıyasıya rekabetin döndüğü yarışma her hafta içi her gün 13:00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.