08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? 8-12 Kasım Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? 8-12 Kasım Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? 8-12 Kasım Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?

Gelinim Mutfakta yeni sunucu kimdir? 8 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Hafta içi her gün televizyon ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da, konsept değişikliğine gidilmiş ve her hafta farklı bir sunucu programı sunmaya başlamıştı. Peki; Gelinim Mutfakta yeni sunucu Nursel Ergin kimdir? İşte 8-12 Kasım tarihlerinde programı sunacak Nursel Ergin hakkında merak edilen bilgiler!

Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? 8-12 Kasım Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Ergin kimdir sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Her hafta yeni bir ismin sunuculuk yaptığı sevilen programda, gelinler ve kaynanalar yarışıyor ve en çok puanı alan gelin o hafta bileziklerin sahibi oluyor. Programı geçen hafta Mehmet Ali Erbil sunmuştu. Peki; Gelinim Mutfakta yeni sunucu Nursel Ergin kimdir? İşte; Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in kariyeri!

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN KİMDİR?

Gündüz Kuşağının en eğlenceli programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın sunucusu bu hafta Nursel Ergin oldu. Kıyasıya rekabetin döndüğü yarışma her hafta içi her gün 13:00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

2008 senesinde Acun Ilıcalı tarafından sunulan 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA