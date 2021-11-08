Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta', izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Programın sunucusu Nursel Ergin'in hayatı merak ediliyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu Nursel Ergin.