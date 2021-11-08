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Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sunucu heyecanı yaşanacak. Bu hafta programı Nursel Ergin sunacak. Nursel Ergin'in hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta', izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Programın sunucusu Nursel Ergin'in hayatı merak ediliyor. İşte, Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu kimdir? Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu Nursel Ergin.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

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