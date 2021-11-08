Ünlü model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı! Sevgilisi kabusu yaşattı
Son dakika haberine göre: 2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü. Burada sevgilisi tarafından darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini savcılığa ihbar etti. Eski sevgilinin 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ünlü manken Dilara Kurşun (25) geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından "son buluşma" bahanesiyle aracına bindirip ormanlık alana götürdü.
Adeta dehşeti yaşayan manken Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Elinden kurtularak kaçtığı eski sevgiliyle hukuk önünde hesaplaşmak isteyen Kurşun yargıya her şeyi bir bir anlattı. İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları...
ESKİ SEVGİLİSİNİ ARAYIP YILDÖNÜMÜ EDEBİYATIYLA BULUŞMAK İSTEDİ
25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu.
Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.
REDDEDİLİNCE TEHDİTLERE BAŞLADI
Yıl dönümleri olduğunun ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, Annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın' şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.
SAÇLARINDAN TUTUP DARP ETTİ, TECAVÜZE SOYUNDU
Araçla birlikte seyir halindeki çift arasında yeniden birlikteliklerine devam etme hususunda tartışma başladı. Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.
ZORLA KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI
Ardından kıyafetlerini zorla çıkarttığı kadına cinsel saldırıda bulundu. İstismarda bulunacağı sırada Kurşun ağlamaya başlayınca, genç adam eylemine son verdi. Tufan Kılıç, genç kadını evine bıraktı.
20 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp edildiğine rapor verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.
Hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın olay gecesi genç kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulunduğuna ve gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehditle zorla götürdüğü anlatıldı.
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
20 yıla kadar hapsi istenen genç, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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