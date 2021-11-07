Ünal Aysal aile kavgası haberlerini sildirmek istedi mahkeme reddetti
Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı iş insanı Ünal Aysal, iflasının ardından aile içerisinde yaşanan tartışmaların medyaya düşmesi nedeniyle çıkan haberlerin kaldırılması için harekete geçti.
Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı iş insanı Ünal Aysal, iflasının ardından aile içerisinde yaşanan tartışmaların medyaya düşmesi nedeniyle çıkan haberlerin kaldırılması için harekete geçti. Haberlerin pek çoğunda, Hotel Les Ottomans'ı icradan satan eşi Ahu Aysal'ın iflasla birlikte başlayan olumsuz süreçte Bodrum'daki yazlığı da 6 milyon 600 bin dolara satmak zorunda kaldığı ancak bu satışın iki kızını memnun etmediği, kızların anneye küstüğü iddia edilmişti. Söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu savunan Ünal Aysal haberlerin kaldırılmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ünlü iş insanının talebini reddetti.
PAYLARI BEĞENMEDİLER
Galatasaray eski Başkanı ve iş insanı Ünal Aysal iflasının ardından eski eşi Ahu Aysal, Bodrum'daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtmıştı. 6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırdığı anlatılan haberde Ahu Aysal'ın kızlarını bu paylaşımla mutlu edemediği, evin değerinin çok daha fazla olduğunu söyleyen kız kardeşlerin, satış sürecinde annelerine küstüğü anlatılmıştı. Ahu Aysal'ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'ın anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemek için hareket geçtiği iddia edilmiş, Ahu Ahsal'ın çareyi kendine 600 bin dolar ayırarak, kızlarına 3'er milyon dolar verdiği anlatılmıştı.
ÖZEL HAYATIN İHLALİ
Çıkan haberler üzerine harekete geçen iş insanı Ünal Aysal erişim engeli almak için İstanbul Adliyesine başvuruda bulundu. Aysal'ın avukatları tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, gerçek olsa dahi özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği ifade edildi.
Ünal Aysal'ın ulusal ve uluslararası çapta tanınır bir kişi olduğu anlatılan dilekçede, söz konusu iddialarla toplum önünde zedelendiklerini, bu haberlerin karalama amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Bir kişinin itibarını sarsmanın örf ve adete uygun olmadığı anlatılan dilekçede çıkan haberlerin erişime engellenmesi talep edildi. Dilekçede yer verilen tüm bu detaylara karşın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aysal'ın talebini reddetti.
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