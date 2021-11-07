Ünal Aysal aile kavgası haberlerini sildirmek istedi mahkeme reddetti





PAYLARI BEĞENMEDİLER

Galatasaray eski Başkanı ve iş insanı Ünal Aysal iflasının ardından eski eşi Ahu Aysal, Bodrum'daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtmıştı. 6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırdığı anlatılan haberde Ahu Aysal'ın kızlarını bu paylaşımla mutlu edemediği, evin değerinin çok daha fazla olduğunu söyleyen kız kardeşlerin, satış sürecinde annelerine küstüğü anlatılmıştı. Ahu Aysal'ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'ın anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemek için hareket geçtiği iddia edilmiş, Ahu Ahsal'ın çareyi kendine 600 bin dolar ayırarak, kızlarına 3'er milyon dolar verdiği anlatılmıştı.