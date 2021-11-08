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Hakan Ural son durum! Hakan Ural hasta mı? Neler Oluyor Hayatta Hakan neden yok, nerede?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Hakan Ural son durum! Hakan Ural hasta mı? Neler Oluyor Hayatta Hakan neden yok, nerede?

Hakan Ural hasta mı? Neler Oluyor Hayatta Hakan neden yok? Kanal D ekranlarında yayınlanan, gündem ve magazin programı Neler Oluyor Hayatta’da yorumculuk yapan ünlü isim Hakan Ural’dan sevenlerine kötü haber geldi. Hastalığı hakkında açıklama yapan Ural’ın günlerdir ekranlara dönmemesi hayranlarında kafa karıştırdı. Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, ünlü ismin hastalığı hakkında merak edilen açıklamayı yaptı. Peki; Hakan Ural neden yok, nerede?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sevilen yorumcusu Hakan Ural'dan kötü haber geldi. Ünlü manken ve oyuncu Hakan Ural, magazin dünyasının önde gelen figürlerinden birisi olarak tanınıyor. Ural, programda yaptığı yorumlarla büyük beğeni kazanıyordu. Ancak sevilen ismin ekranlarda yerini almaması kafaları karıştırdı. Peki; Hakan Ural hasta mı? Hakan Ural son durum nasıl? Neler Oluyor Hayatta Hakan neden yok, nerede?

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Ünlü isim 2 haftadır programda yerini alamıyor. Hastalığı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, bir süre ekranlardan uzak duracağını açıklamıştı.

Programdaki diğer sunucu Nur Tuğba Namlı, Ural'ın hastalığına ilişkin şunları söyledi:

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

HASTALIĞINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural'dan sevenlerini korkutan haber gelmişti.

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için.

Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Ancak ünlü oyuncunun durumunun ağırlaştığı haberi sevenlerini üzdü.

Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani.

Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL HASTALIĞI NEDİR?

Bir süredir yayına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurdu.

Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırdı.

Ural'ın negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife döndü.

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