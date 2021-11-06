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Kardeşlerim 27. yeni bölüm izle

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Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Kardeşlerim 27. yeni bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 27. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kardeşlerim'in 27. yeni bölümünde birçok soru yanıt buldu. Kardeşlerim 27. yeni bölüm izle...

Kardeşlerim, herkese ve her yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen birbirinden kopmayan, kötü günlerde de birbirine daha çok sarılan gençlerin yaşam dolu hikayesini ekranlara taşıyor.

KARDEŞLERİM 27. YENİ BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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