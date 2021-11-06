Merve Boluğur’dan bomba gibi estetik itirafı! ‘Gereksiz olduğunu düşünüyorum’

Bunların hepsi zaten mutsuzluktan ibaret. 'Hepimiz aynı ölçüde olup şu kadar boya sahip olursak ideal güzellikteyiz' diye bir şey yok. Bu bir sistem dayatması.

Balık etli bir kadının da kendi içinde bir hoşluğu vardır. Marilyn Monroe daha geniş kalıplı bir kadındı, ona çirkin mi diyeceğiz? İnsanların çok fazla bedeniyle oynaması tamamen dayatmadan ibaret.