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Demet Şener bu defa gerçek aşkı buldu! Tolga Arman sürpriziyle ünlü güzeli havalara uçurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Demet Şener bu defa gerçek aşkı buldu! Tolga Arman sürpriziyle ünlü güzeli havalara uçurdu

İkinci evliliğini 7 ay önce sonlandıran Demet Şener, lojistik işi yapan Tolga Arman ile yeni bir birlikteliğe başladı. Eski manken Demet Şener, kısa zaman önce aşk yaşamaya başladığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile aşk tazeleme tatiline çıktı. Tolga Arman, geçen gün yaptığı jestle Demet Şener'i havalara uçurdu.

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün kaleme aldığı yazısında Demet Şener ile Tolga Arman'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Cenk Küpeli'den boşandıktan 7 ay sonra Tolga Arman ile flört etmeye başladığını bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener, sevgilisi ile Kapadokya'da tatilde.

Tolga Arman, dün yaptığı jestle Demet Şener'in ayaklarını yerden kesti! Meğer Demet Şener, yıllardır Kapadokya'da balon turu yapmayı hayal edermiş!

Ne 11 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay, ne de 19 aylık eşi Cenk Küpeli, Demet Hanım'ın bu hayalini gerçekleştirmemiş! Nasip Tolga Arman'aymış!

Balondan fotoğraf paylaşan Demet Şener, "Bir hayalin gerçekleşmesi. Yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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