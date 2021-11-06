Furkan Palalı nasıl fit kalıyor? Sağlıklı yaşam tüyolarını paylaştı
Pazar günleri ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Dizi TV, reytin rekortmeni ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret Fekeli’si Furkan Palalı ile bir spor salonunda bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu Furkan Palalı’dan Dizi TV’ye özel sağlıklı yaşam tüyoları….
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Furkan Palalı ile set dışında görüşen Dizi TV, oyuncunun merak edilen spor geçmişine ilişkin sorular sordu.
BASKETBOL OYUNCULUĞUNA DA KATKI SAĞLADI
Furkan Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan oyuncu, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi.
Basketboldaki paslaşmayı, herkesin senkron ve planlı hareket etmesini set ortamındaki çalışmaya benzetti.
Bu geçmişin oyunculuğunu kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun öneminden, özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.
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