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Furkan Palalı nasıl fit kalıyor? Sağlıklı yaşam tüyolarını paylaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Furkan Palalı nasıl fit kalıyor? Sağlıklı yaşam tüyolarını paylaştı

Pazar günleri ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Dizi TV, reytin rekortmeni ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret Fekeli’si Furkan Palalı ile bir spor salonunda bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu Furkan Palalı’dan Dizi TV’ye özel sağlıklı yaşam tüyoları….

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Furkan Palalı ile set dışında görüşen Dizi TV, oyuncunun merak edilen spor geçmişine ilişkin sorular sordu.

BASKETBOL OYUNCULUĞUNA DA KATKI SAĞLADI

Furkan Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan oyuncu, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi.

Basketboldaki paslaşmayı, herkesin senkron ve planlı hareket etmesini set ortamındaki çalışmaya benzetti.

Bu geçmişin oyunculuğunu kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun öneminden, özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.

Sevilen oyuncuların röportajları, dizilerden ve programlardan önemli anların yer aldığı haber turları, birbirinden özel haberlerin olduğu Dizi TV Pazar günleri ATV'de!

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