Demet Akbağ bahçe inadı yüzünden tekrar mahkemelik oldu
Ala Sarsılmaz Elmioğlu, ikamet ettikleri sitede ortak alan olarak kullanılan kısmı kişisel bahçeye dönüştüren ünlü oyuncu Demet Akbağ’a açtığı davayı kazanmıştı. Akbağ, 9 sene sonra yine aynı bahçeye göz koyunca Elmioğlu tekrar adliyenin yolunu tuttu.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile Bebek'te oturduğu sitedeki komşusu Sarsılmaz Silah Sanayi'nin sahibi Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun arası tekrar bozuldu. Akbağ, 2006'da evinden ortak alana kapı açtırıp burayı saklı bahçeye dönüştürmüştü.
9 YIL SONRA YİNE GÖZÜNÜ DİKTİ
Elmioğlu, açtığı davayı kazanmış, Akbağ da yapıyı eski haline çevirip yan girişi kapatmıştı. Aradan geçen 9 yılın ardından Elmioğlu binadan taşınıp evini kiraya verdi. Akbağ ise eski kapıyı açtırıp ortak alanı yine kişisel bahçeye çevirdi. Durumu öğrenen Elmioğlu, bir kez daha adliyenin yolunu tuttu.
"KOMŞUSUNUN HAKKINA TECAVÜZ ETMESİNE ŞAŞTIM KALDIM"
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Akbağ'ın, daha önce davayı kaybettiği için bahçeyi eski haline getireceğini düşünüyorum ama komşusunun hakkına tecavüz etmesine ve üstelik bunu, 9 yıl sonra tekrar yapmasına şaştım kaldım doğrusu!" ifadelerini kullandı.
İşte Cankurt'un bugünkü yazısı;
Oyuncu Demet Akbağ ile Sarsılmaz Silah Sanayi'nin sahibi Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun mahkemelik olduğunu öğrendim. İşin garibi, 9 yıl önce de adliye koridorlarını aşındırmışlardı ve üstelik aynı nedenden dolayı! Belki hatırlarsınız; Ala Hanım, Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'nda bulunan Dere Apartmanı'ndan komşusu Demet Akbağ'a, 2006 yılında dairesinden ortak bahçeye kapı açtırarak, kendine bir 'saklı bahçe' yarattığı gerekçesiyle dava açmıştı.
İki komşu, daha sonra dairelerini kiraya verip başka evlere taşınsa da mahkeme devam etmiş, 2012 yılında da dava Akbağ'ın aleyhine sonuçlanmıştı. Hakim, Akbağ'ın bahçeyi ve binayı eski haline getirmesine ve tüm masrafları karşılamasına hükmetmişti. Demet Akbağ, bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ'a da kiraya verdiği Ayşe Sultan Korusu'ndaki evine geri dönmüş. Taşınır taşınmaz da, 9 yıl önceki gibi yine duvarları kırdırıp kendine özel bir bahçe yaptırmış.
Akbağ, Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun artık dairesinde oturmadığı için rahatmış, bahçesinde keyif çatıyormuş. Ama Ala Hanım, kiracısını ziyarete gelince keyfi kaçmış. Ala Hanım, Akbağ'ın, 9 yıl önceki gibi kendine özel bahçe yaptırdığını görünce yine soluğu mahkemede almış. Akbağ, hemen geri adım atıp yıktırdığı duvarı ördürmüş ve Ala Hanım'dan davasını geri çekmesini istemiş. Ancak Ala Hanım, kesilen ağaçların yenilerini dikmeden, taş döşediği çim alanı eski haline döndürmeden davadan vazgeçmeyeceğini söylemiş. Akbağ'ın, daha önce davayı kaybettiği için bahçeyi eski haline getireceğini düşünüyorum ama komşusunun hakkına tecavüz etmesine ve üstelik bunu, 9 yıl sonra tekrar yapmasına şaştım kaldım doğrusu!
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