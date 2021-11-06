Demet Akbağ bahçe inadı yüzünden tekrar mahkemelik oldu

İki komşu, daha sonra dairelerini kiraya verip başka evlere taşınsa da mahkeme devam etmiş, 2012 yılında da dava Akbağ'ın aleyhine sonuçlanmıştı. Hakim, Akbağ'ın bahçeyi ve binayı eski haline getirmesine ve tüm masrafları karşılamasına hükmetmişti. Demet Akbağ, bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ'a da kiraya verdiği Ayşe Sultan Korusu'ndaki evine geri dönmüş. Taşınır taşınmaz da, 9 yıl önceki gibi yine duvarları kırdırıp kendine özel bir bahçe yaptırmış.