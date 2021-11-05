TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

SORU: TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

A: Karga yürüyüşü

B: Fil yürüyüşü

C: Timsah yürüyüşü

D: Ayı yürüyüşü

CEVAP: C