TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
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TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
SORU: TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
A: Karga yürüyüşü
B: Fil yürüyüşü
C: Timsah yürüyüşü
D: Ayı yürüyüşü
CEVAP: C