5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, bu hafta kim gitti?
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Gelinim Mutfakta bu hafta kim gitti? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da final heyecanı yaşanıyor. Peki; 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?
Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Kasım! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim gitti? Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin ve kaynanaların yarıştığı programda haftanın finalinde kazanan ve elenen isim belli oluyor. Yarışmada kazanan kişi altınları almaya hak kazanacak. Peki; 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı?
5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu şu şekilde:
Yaren: 53
Aslıhan: 63
Yeşim: 56
Havvanur: 34
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Programı bu hafta kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
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