5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, bu hafta kim gitti?

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Programı bu hafta kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!