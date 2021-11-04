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Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu öldü mü, neden öldü? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu öldü mü, neden öldü? İşte hayatı...

Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sevilen isimin annesi Hatice Akarsu'nun neden vefat ettiği sorgulanmaya başladı. İşte, Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu neden öldü? İşte hayatı...

Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu neden öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun vefat ettiği haberleri geldi. İşte, Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu neden öldü? İşte hayatı...

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ÖZLEMİ AĞIR BASTI BE HALA

Hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Hatice Akarsu'nun acı haberini yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu:

Günlerdir iyi haber bekledik ama oğlunun özlemi ağır bastı be Hala.. Kocaman sarılın birbirinize.. Mekanınız Cennet olsun.. Sizi çok özleyeceğim, özleyeceğiz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerim düğümlendi, içimde ki acının tarifi yok.

Günlerdir iyi haber bekleyen ve mesajlarıyla aramalarıyla bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz.

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