Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında? Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu öldü mü, neden öldü? İşte hayatı...

OĞLUNUN ÖZLEMİ AĞIR BASTI BE HALA

Hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Hatice Akarsu'nun acı haberini yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu:

Günlerdir iyi haber bekledik ama oğlunun özlemi ağır bastı be Hala.. Kocaman sarılın birbirinize.. Mekanınız Cennet olsun.. Sizi çok özleyeceğim, özleyeceğiz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerim düğümlendi, içimde ki acının tarifi yok.

Günlerdir iyi haber bekleyen ve mesajlarıyla aramalarıyla bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz.