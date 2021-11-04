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Son dakika: Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika: Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu vefat etti

Son dakika | Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Hatice Akarsu bizim 'Hatice annemizdi' onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.





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