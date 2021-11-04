Son dakika: Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu vefat etti

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Hatice Akarsu bizim 'Hatice annemizdi' onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.









