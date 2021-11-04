Neler Oluyor Hayatta Hakan neden yok? Hakan Ural neden ayrıldı, hasta mı?
Hakan Ural hasta mı? Hakan Ural neden ayrıldı? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural nerede? Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan ve gündüz kuşağının takip edilen programlarından birisi olan Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Programda yorumcu olan Hakan Ural'ın birkaç gündür ekranlara çıkmaması Hakan Ural neden ayrıldı, hasta mı sorusunu akıllara getirdi.
Hakan Ural neden ayrıldı? Hakan Ural hasta mı? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural nerede? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sevilen magazin programlarından birisi olan Neler Oluyor Hayatta programında yer alan yorumcu Hakan Ural, birkaç gündür programa çıkmıyor. Program izleyicileri Hakan Ural neden ayrıldı sorusuna yanıt arıyor. Peki; Hakan Ural hasta mı, neden ayrıldı? Neler Oluyor Hayatta Hakan neden yok? Hakan Ural dönecek mi?
HAKAN URAL NEDEN AYRILDI?
Ünlü oyuncu ve magazin figürü Hakan Ural, programdan kısa süreliğine hastalığı nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı.
Ural, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini bilgilendirmişti.
Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekilde:
"Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere."
HAKAN URAL KİMDİR?
Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.
Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.
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