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Burcu Esmersoy Galatasaray’la anlaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Burcu Esmersoy Galatasaray’la anlaştı

Giyim markası çıkaran Burcu Esmersoy, Galatasaray ile anlaşrak yeni koleksiyon çıkardı. Kendi ürünleri için mankenlik yapan Esmersoy, Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.

Güzel sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı. 45 yaşındaki Esmersoy'un tanıttığı tasarımlar, Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Galatasaraylı ruhunu stillere yansıtan Esmersoy'un tasarımları şimdiden kapışılmaya başlandı.

Burcu Esmersoy, Galatasaray aşkı sayesinde para basacak.

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