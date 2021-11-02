Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star'ın yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İşte, Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star'ın yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İşte, Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli?
SANA SÖZ ELİF KİMDİR?
Sana Söz dizisinde Elif karakterini Nehir Erdoğan canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.
NEHİR ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğdu. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu.
Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı.
2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sundu. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırdı.
Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Yabancı Damat, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı, Avukatlar, Aşk Bir Hayat, Son ve Reaksiyon gibi projelerde rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi.
Nehir Erdoğan son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- 2.500 EURO'ya kadar maaş imkanı sağlanacak! Almanya, Kanada ve Finlandiya kadın erkek personel alımı! Başvurular ise...
- EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı?
- TESMER takvimi: SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…
- Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…
- Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?
- atv yayın akışı 2 Kasım 2021 | atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var?
- İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir?
- 10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
- Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?