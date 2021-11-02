Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star'ın yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İşte, Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli?

SANA SÖZ ELİF KİMDİR?

Sana Söz dizisinde Elif karakterini Nehir Erdoğan canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.